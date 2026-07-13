На Київщині зіткнулися автомобілі: постраждали дві людини
ДТП сталася на автодорозі в селі Боденьки Вишгородського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Встановлено, що 30-річний водій авто "ВАЗ-2115" не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, через що врізався в легковик Skoda Karoq, за кермом якого перебувала 33-річна жінка.
Внаслідок аварії травми отримали двоє пасажирів "ВАЗу" віком 40 та 48 років. Постраждалих госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вдень 12 липня на Чернігівщині автомобіль врізався в дерево. Водія та 20-річну пасажирку доставили до лікарні. Від отриманих травм чоловік помер у медзакладі.
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