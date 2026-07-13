На Чернігівщині чоловік пішов воювати на бік росіян та намагався "переманити" сусідів

Фото з відкритих джерел

На Чернігівщині судили чоловіка за державну зраду. Спочатку місцеві бачили, як він нібито виїхав з росіянами, а потім зʼясувалось, що він пішов воювати на його бік

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.



Чоловік почав звʼязуватись з односельцями в соцмережах і розповідати, що він воює на боці росіян. Зокрема, він публікував фото, де він в російській формі та зі зброєю в руках.



Одного зі знайомих він розпитував про українських військових. Також пропонував за гроші "подивитись, де стоять військові і де вони проживають". Але односелець відмовився та звернімся до СБУ.



На суді односелець розповів, що до повномасштабного вторгнення зрадник мав проблеми із законом. Виявилось, що зрадника раніше двічі судили за крадіжку. Наразі він знаходиться на території РФ.



Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни.