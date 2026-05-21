Фейкова інвалідність дружин: на Рівненщині трьом військовим оголосили підозру

ДБР повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися звільнитися зі служби, використовуючи фіктивні документи про інвалідність

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловіки були призвані до лав ЗСУ у 2025 році та проходили службу переважно на території Рівненської області. З метою звільнення вони придбали підроблені довідки про нібито встановлення ІІ групи інвалідності їхнім дружинам та додали їх до рапортів.

Під час перевірки у командування виникли сумніви щодо достовірності документів. З'ясувалося, що довідки містили підписи осіб, які фактично не працюють у відповідній медичній установі.

Один із фігурантів раніше вже намагався незаконно перетнути державний кордон і після цього був мобілізований.

Наразі встановлюються інші особи, які могли бути причетні до виготовлення та продажу підроблених документів, а також перевіряються факти звільнення інших військовослужбовців за подібних обставин.

Трьом військовим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше на Харківщині двоє сержантів звільнилися зі служби через фейкову інвалідність дружин. Окрім цього, при звільненні кожен із них отримав від держави близько 100 тисяч гривень виплат.