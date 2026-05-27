27 травня 2026, 17:36

На Херсонщині чоловік розстріляв дружину з мисливської рушниці

Фото: Херсонська обласна прокуратура
Прокурори Олешківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із селищ у Херсонському районі за фактом умисного вбивства

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, подружжя офіційно перебувало у шлюбі майже 37 років, останнім часом жінка проживала окремо — в Одесі. У березні 2026 року вона приїхала до чоловіка. Між ними виник конфлікт на ґрунті тривалих побутових суперечок — через гроші, майно та інші сімейні питання.

"Під час сварки обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав гладкоствольну мисливську рушницю, яку зберігав у будинку за холодильником, та вистрілив жінці впритул у груди", - кажуть у прокуратурі.

Від отриманого поранення потерпіла померла приблизно за хвилину.

Наразі чоловік перебуває під вартою, за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі затримали чоловіка, який вбив жінку. Шість місяців він ховався від слідства.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
