На Херсонщині чоловік розстріляв дружину з мисливської рушниці

Прокурори Олешківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із селищ у Херсонському районі за фактом умисного вбивства

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, подружжя офіційно перебувало у шлюбі майже 37 років, останнім часом жінка проживала окремо — в Одесі. У березні 2026 року вона приїхала до чоловіка. Між ними виник конфлікт на ґрунті тривалих побутових суперечок — через гроші, майно та інші сімейні питання.

"Під час сварки обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав гладкоствольну мисливську рушницю, яку зберігав у будинку за холодильником, та вистрілив жінці впритул у груди", - кажуть у прокуратурі.

Від отриманого поранення потерпіла померла приблизно за хвилину.

Наразі чоловік перебуває під вартою, за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

