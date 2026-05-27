В Ужгороді після ДТП водій зняв номери й утік: авто пов'язують із родиною судді

Скриншот із відео

В Ужгороді патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП на площі Шандора Петефі та залишив місце аварії

Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася вночі. Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Volkswagen без державних номерних знаків.

За попередніми даними, водій не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, через що врізався у дорожнє огородження.

На момент прибуття правоохоронців водія на місці не було. Використовуючи службову інформацію, патрульні встановили державний номерний знак автомобіля та особу чоловіка, причетного до аварії.

Згодом інспектори встановили місцезнаходження водія та розшукали його за місцем проживання.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за ст. 122-4 КУпАП –залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Водночас журналіст Віталій Глагола заявив, що автомобіль Volkswagen Touareg, який потрапив у ДТП, нібито належить родині заступниці голови Закарпатського окружного адміністративного суду Наталії Маєцькій.

За його словами, йдеться про Volkswagen Touareg, зареєстрований на 72-річного Дмитра Маєцького. Також у декларації Наталії Маєцької зазначене право користування цим автомобілем.

У соцмережах поширюють відео з камер спостереження, на якому після аварії чоловік, схожий на чоловіка судді, виходить із автомобіля, знімає номерні знаки та залишає пошкоджений транспортний засіб на площі..

Офіційно особу водія правоохоронці не називали.

