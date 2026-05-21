10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
08:39  21 травня
На Рівненщині офіцер створив "будівельний батальйон" із підлеглих
08:21  21 травня
У Харкові водій Audi на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 11:42

Перекинув авто і вбив пасажира: на Закарпатті засудили п'яного водія

21 травня 2026, 11:42
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

50-річного жителя Закарпаття засудили до 7 років позбавлення волі за смертельну ДТП, скоєну у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомила поліція обалсті, передає RegioNews.

Аварія сталася наприкінці січня 2026 року в селі Бобовище Мукачівського району.

За даними слідства, водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням і врізався у залізобетонну огорожу. Після удару авто перекинулося. Унаслідок ДТП на місці загинув 44-річний пасажир.

Під час освідування правоохоронці виявили у крові водія 2,41 проміле алкоголю. Чоловіка затримали та взяли під варту.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому 7 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. Крім того, засуджений має виплатити родині загиблого 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Нагадаємо, в Житомирській області будуть судити водія мотоцикла за смертельну ДТП. Внаслідок аварії його пасажир загинув. 22-річний водій сів за кермо мотоцикла попри те, що був п'яний.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ДТП смертельна ДТП суд в'язниця
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулися легковик та вантажівка
21 травня 2026, 10:45
У ДТП на Сумщині загинув 16-річний мотоцикліст, ще один підліток у лікарні
21 травня 2026, 09:49
На Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході
20 травня 2026, 09:29
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі
21 травня 2026, 13:55
На Хмельниччині судитимуть водія за ДТП, у якій загинула жінка та травмувалися двоє дітей
21 травня 2026, 13:41
На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтера, який заробляв на авто для ЗСУ
21 травня 2026, 13:40
У Полтаві затримали подружжя за розбещення 6-річної доньки та зйомку порнографії
21 травня 2026, 13:20
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
21 травня 2026, 13:00
Українцям перерахують плату за тепло і гарячу воду: що змінив уряд
21 травня 2026, 12:43
На Черкащині затримали торговця зброєю та наркотиками
21 травня 2026, 12:35
У Житомирі пенсіонерку збила іномарка прямо на дорозі
21 травня 2026, 12:30
Сили спецоперацій уразили НПЗ "Роснефти" за 800 км від кордону України
21 травня 2026, 12:15
Прикордонники знищили 100 російських безпілотників на Сумщині, Харківщині та Одещині
21 травня 2026, 11:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »