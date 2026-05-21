Перекинув авто і вбив пасажира: на Закарпатті засудили п'яного водія
50-річного жителя Закарпаття засудили до 7 років позбавлення волі за смертельну ДТП, скоєну у стані алкогольного сп'яніння
Про це повідомила поліція обалсті, передає RegioNews.
Аварія сталася наприкінці січня 2026 року в селі Бобовище Мукачівського району.
За даними слідства, водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням і врізався у залізобетонну огорожу. Після удару авто перекинулося. Унаслідок ДТП на місці загинув 44-річний пасажир.
Під час освідування правоохоронці виявили у крові водія 2,41 проміле алкоголю. Чоловіка затримали та взяли під варту.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому 7 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. Крім того, засуджений має виплатити родині загиблого 500 тисяч гривень моральної компенсації.
