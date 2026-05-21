На вулиці Університетській чоловік впав з вікна 8-го поверху будинку на дах прибудованого магазину.

На місце події прибули рятувальники. Спільно з медиками та поліцейськими вони зафіксували постраждалого на ношах та зняли з даху, після чого транспортували до карети "швидкої".

41-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 29 квітня у Хмельницькому маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху. Поки матір на кілька хвилин відволіклася на миття посуду, дитина вилізла на підвіконня і випала із відкритого вікна.