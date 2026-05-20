ДТП сталася у Конотопі 19 травня близько 18:50 на вулиці Батуринській

Так, 22-річний водій авто Audi A6 збив 26-річну жінку та її 4-річну дитину, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Пішоходи отримали травми, їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

