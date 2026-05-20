На Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході
ДТП сталася у Конотопі 19 травня близько 18:50 на вулиці Батуринській
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Так, 22-річний водій авто Audi A6 збив 26-річну жінку та її 4-річну дитину, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
Пішоходи отримали травми, їх госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру 27-річному винуватцю ДТП на Сумщині, в якій загинув одномісячний малюк та постраждали ще дві маленькі дитини.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Безкоштовний транспорт і трудові мігранти: ціна популізму
20 травня 2026, 10:57На Тернопільщині вночі п'яний школяр спалив іномарку на польських номерах
20 травня 2026, 10:54Пасинок Медведчука отримав громадянство РФ і має бізнес на Донбасі – ЗМІ
20 травня 2026, 10:45Через обстріли РФ є знеструмлення у шести областях – Міненерго
20 травня 2026, 10:36В уламках безпілотника, яким росіяни атакували Чернігівщину, виявили підвищений рівень радіації
20 травня 2026, 10:22Обшуки в трьох обласних управліннях поліції: що відомо
20 травня 2026, 09:59На Львівщині мікроавтобус придавив легковик: травмувалися троє людей
20 травня 2026, 09:57Заховала у стелі мікроавтобуса: волинянка намагалася вивезти до Польщі понад 500 пачок сигарет
20 травня 2026, 09:49Окупанти скинули вибухівку з дрона на молоковоз на Херсонщині: двоє постраждалих
20 травня 2026, 09:40Хабарі в МВС: у кількох областях затримали високопосадовців – нардеп назвав імена
20 травня 2026, 09:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »