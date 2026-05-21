ДТП сталася 20 травня близько 13:30 в селищі Димер Вишгородського району

На вулиці Шевченка зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

Внаслідок аварії загинув 55-річний чоловік. Також отримала травми жінка, її госпіталізували до лікарні.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 20 травня у ДТП на Сумщині загинув 16-річний мотоцикліст. Ще один підліток – у лікарні.