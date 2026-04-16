Хто зраджує Україну, не даючи військовим воювати?

Чому під час війни з чесних, професійних військових пресингом влади роблять громадських діячів, лідерів суспільної думки і потенційних політиків?...

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чому своє право воювати доводиться захищати в соціальних мережах, в ЗМІ, в судах?...

Чому влада в черговий раз намагається розчавити незгодних, нібито вони – головні вороги України?...

Чесно кажучи, не розумію, чому наша українська влада поводиться як зграя самогубців, готових забрати зі собою в пекло всю країну.

Після знищення нашого підрозділу, який бомбив москву, на мене відкрили кримінальну справу нібито за примус військовослужбовців працювати на виробництві безпілотників.

"Докази" витягнули з колег-військових, погрожуючи відправкою "на нуль". Але за півроку "розслідування" так і не спромоглися щось довести.

Тому ДБР пішло копати далі – в 2022 рік, коли ми створили свої безпілотники "Спис", і почали нищити ворожі цілі у Белгороді, в Брянській, Курській областях.

Ми робили безпілотники на свої гроші, за допомогою партнерів, волонтерів, їздили на виконання завдань на своїх автомобілях, самі заправляли їх, і нерідко вибухівку для безпілотників зберігали прямо вдома.

Проте ми давали результат, ми успішно воювали, і тому держава, "Армія дронів", Михайло Федоров нас підтримали, щоб ми ще більше вбивали ворогів.

Все робилося для перемоги, іноді неформально, іноді не строго за законом, тому що під час війни, особливо на початку війни цивільні закони не завжди працюють.

Тепер ДБР шукає невідповідності в документах, посадах, призначеннях, намагаючись знайти формальні підстави для того, щоб дискредитувати і скасувати нашу бойову роботу з 2022 року.

Розумієте?... – Якщо немає якогось папірця, або він неправильно оформлений, то немає і літаків, немає ударів по ворожих аеродромах, і це не ми вдарили по московському Кремлю.

А ми просто всіх обманювали і привласнювали гроші...

Цинізм внутрішніх ворогів зашкалює. Навіть наші зовнішні вороги публічно визнали наші успіхи. Їм для цього папірці не потрібні.

Проте, ми обовʼязково всіх ворогів переможемо.