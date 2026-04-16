Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
16 квітня 2026, 21:59

Хто зраджує Україну, не даючи військовим воювати?

Чому під час війни з чесних, професійних військових пресингом влади роблять громадських діячів, лідерів суспільної думки і потенційних політиків?...
Чому своє право воювати доводиться захищати в соціальних мережах, в ЗМІ, в судах?...

Чому влада в черговий раз намагається розчавити незгодних, нібито вони – головні вороги України?...

Чесно кажучи, не розумію, чому наша українська влада поводиться як зграя самогубців, готових забрати зі собою в пекло всю країну.

Після знищення нашого підрозділу, який бомбив москву, на мене відкрили кримінальну справу нібито за примус військовослужбовців працювати на виробництві безпілотників.

"Докази" витягнули з колег-військових, погрожуючи відправкою "на нуль". Але за півроку "розслідування" так і не спромоглися щось довести.

Тому ДБР пішло копати далі – в 2022 рік, коли ми створили свої безпілотники "Спис", і почали нищити ворожі цілі у Белгороді, в Брянській, Курській областях.

Ми робили безпілотники на свої гроші, за допомогою партнерів, волонтерів, їздили на виконання завдань на своїх автомобілях, самі заправляли їх, і нерідко вибухівку для безпілотників зберігали прямо вдома.

Проте ми давали результат, ми успішно воювали, і тому держава, "Армія дронів", Михайло Федоров нас підтримали, щоб ми ще більше вбивали ворогів.

Все робилося для перемоги, іноді неформально, іноді не строго за законом, тому що під час війни, особливо на початку війни цивільні закони не завжди працюють.

Тепер ДБР шукає невідповідності в документах, посадах, призначеннях, намагаючись знайти формальні підстави для того, щоб дискредитувати і скасувати нашу бойову роботу з 2022 року.

Розумієте?... – Якщо немає якогось папірця, або він неправильно оформлений, то немає і літаків, немає ударів по ворожих аеродромах, і це не ми вдарили по московському Кремлю.

А ми просто всіх обманювали і привласнювали гроші...

Цинізм внутрішніх ворогів зашкалює. Навіть наші зовнішні вороги публічно визнали наші успіхи. Їм для цього папірці не потрібні.

Проте, ми обовʼязково всіх ворогів переможемо.

Україна війна політика суспільство
Сибіга після масованої атаки РФ: "Це воєнні злочини, які необхідно зупинити"
16 квітня 2026, 10:49
Атака РФ на Київ: уже 54 постраждалих, серед них поліцейські, медики та іноземці
16 квітня 2026, 08:59
Дві хвилі ударів: сили ППО знешкодили 31 ракету і понад 600 російських дронів
16 квітня 2026, 08:58
Всі новини »
 
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
В Україні зафіксовано понад 600 нападів на ТЦК: які регіони серед "лідерів"
16 квітня 2026, 22:15
З'явилися подробиці стрілянини в школі на Закарпатті
16 квітня 2026, 21:48
Суд звільнив з-під варти підозрюваного в держраді соратника Януковича
16 квітня 2026, 21:23
Воювати треба головою і технологіями, а не "мʼясом"
16 квітня 2026, 21:15
На Рівненщині директор будівельної фірми привласнив понад 2 мільйони з бюджету
16 квітня 2026, 20:45
З'явилися подробиці про просування росіян на Харківщині
16 квітня 2026, 20:25
На Львівщині ухилянтам продавали "квитки за кордон" за 8 тисяч доларів
16 квітня 2026, 20:20
Графіки відключень 17 квітня: чи будуть вимикати світло у п’ятницю
16 квітня 2026, 19:53
На Дніпропетровщині друг родини зґвалтував 12-річну дівчинку
16 квітня 2026, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »