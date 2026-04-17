Микола Княжицький Народний депутат
17 квітня 2026, 10:59

Росія, Польща і Україна: про економіку без пропаганди

Ми пов'язуємо можливості закінчення війни з економічною ситуацією у Росії. Як не дивно, росіяни теж
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Про це вони говорили на останньому московському економічному форумі. Як не дивно, росіяни часто намагалися порівняти власну економіку з польською. Я спробував зробити схожу вправу і додав для розуміння пропорцій порівняння з нашою ситуацією.

Якщо порівняти три країни – Росію, Польщу і Україну – картина дуже проста.

Польща має приблизно такий самий ВВП на душу населення, як Росія. Але це принципово різні економіки. У Польщі основу складає малий і середній бізнес – понад половина економіки. У Росії – близько 20%. Все інше – держава і сировина.

Це і є ключова різниця. Бо МСП (мале і середнє підприємництво ) – це конкуренція, розвиток, інновації. А державна економіка – це монополії, корупція і стагнація.

Україна поки що слабша. І за ВВП, і за структурою економіки. Але причина очевидна – війна і незавершені реформи. При цьому потенціал розвитку у нас –саме у польський бік, а не у російський.

Ще один показник – наука. Польща вже обігнала пострадянський простір за кількістю дослідників і якістю інституцій. Росія тримається за рахунок старої радянської бази, яка швидко деградує. Україна втратила частину потенціалу, але зберігає людський ресурс.

Тому головний висновок дуже простий. Проблема Росії не в податках. І не в тому, що "треба зробити як у США чи ЄС". Проблема – в системі.

Бо економіка не працює без незалежних інституцій:

  • конкуренції,
  • довіри,
  • свободи бізнесу.

Польща це зробила. Росія – ні. Україна – ще в процесі.

І саме тому майбутнє України – це не "наздогнати Росію". Це – стати Польщею.

Якщо ж нам вдасться стати частиною ЄС ( а Польща виросла економічно саме завдяки членству у ЄС) очевидно , що ніколи у Росії не буде потенціалу для перемоги.

Україна РФ бізнес ЄС розвиток економіка Польща ВВП реформи
 
