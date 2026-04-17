17 квітня 2026, 15:20

Спілкувалась з "американцем" і хотіла одружитись: на Волині знайшли мертвою жінку, яку шукали 4 місяці

17 квітня 2026, 15:20
Фото з відкритих джерел
У Нововолинську знайшли рештки жінки. Відомо, що цю людину шукали ще з грудня минулого року

Про це повідомляє "БУГ", передає RegioNews.

Інсайдери повідомили журналістам, що рештки тіла знайшли 8 квітня місцеві жителі, які живуть поруч із кар'єром. Відомо, що загибла проживала в 15-му мікрорайоні. Їй було 70 років. 11 грудня минулого року жінка вийшла з дому та не повернулася.

Її знайомі розповіли ЗМІ, що тривалий час жінка спілкувалась з якимсь "льотчиком із США". Близько року жінка розповідала, що він нібито приїде за нею, а потім вони зможуть одружитися. Знайомі кажуть, що попереджали її про ймовірність шахрайської схеми, проте пенсіонерка вірила в ці стосунки. Чи має це спілкування будь-який зв’язок із її зникненням або смертю – наразі невідомо.

У поліції наразі підтвердили факт виявлення тіла та роботу слідчо-оперативної групи на місці, однак інших деталей не повідомили.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зник без вісти 4-річний хлопчик. Пошукова операція тривала десять днів. На жаль, дитину знайшли мертвою.

Волинська область правоохоронці зниклі безвісти
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
