Спілкувалась з "американцем" і хотіла одружитись: на Волині знайшли мертвою жінку, яку шукали 4 місяці

У Нововолинську знайшли рештки жінки. Відомо, що цю людину шукали ще з грудня минулого року

Інсайдери повідомили журналістам, що рештки тіла знайшли 8 квітня місцеві жителі, які живуть поруч із кар'єром. Відомо, що загибла проживала в 15-му мікрорайоні. Їй було 70 років. 11 грудня минулого року жінка вийшла з дому та не повернулася.

Її знайомі розповіли ЗМІ, що тривалий час жінка спілкувалась з якимсь "льотчиком із США". Близько року жінка розповідала, що він нібито приїде за нею, а потім вони зможуть одружитися. Знайомі кажуть, що попереджали її про ймовірність шахрайської схеми, проте пенсіонерка вірила в ці стосунки. Чи має це спілкування будь-який зв’язок із її зникненням або смертю – наразі невідомо.

У поліції наразі підтвердили факт виявлення тіла та роботу слідчо-оперативної групи на місці, однак інших деталей не повідомили.

У поліції наразі підтвердили факт виявлення тіла та роботу слідчо-оперативної групи на місці, однак інших деталей не повідомили.