09:25  17 квітня
На Львівщині через палаючу траву згоріли чотири будинки, загинула людина
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 08:24

У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника

17 квітня 2026, 08:24
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькому перед судом постане 29-річний місцевий житель, якого обвинувачують у нападі та пограбуванні жінки – матері загиблого захисника

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 4 березня близько 22:40 на вулиці Трипільській.

До 46-річної потерпілої підійшов невідомий, вдарив її по голові та вихопив сумку. У ній знаходилися особисті речі та близько 27 тисяч гривень. Частина цих коштів була отримана жінкою у зв'язку із загибеллю її сина-військовослужбовця. Після нападу зловмисник зник з місця події.

Свідком злочину стала сестра потерпілої, яка й викликала поліцію.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника. Уже наступного дня його затримали. Під час затримання у чоловіка також вилучили наркотичну речовину – метадон.

Як з’ясувалося, підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Чоловіку інкримінують:

  • ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотиків без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Черкаській області правоохоронці затримали колишню працівницю банку, яку підозрюють у привласненні понад 1 мільйона гривень із рахунку бабусі загиблого військовослужбовця. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Всі блоги »