У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому перед судом постане 29-річний місцевий житель, якого обвинувачують у нападі та пограбуванні жінки – матері загиблого захисника

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 4 березня близько 22:40 на вулиці Трипільській.

До 46-річної потерпілої підійшов невідомий, вдарив її по голові та вихопив сумку. У ній знаходилися особисті речі та близько 27 тисяч гривень. Частина цих коштів була отримана жінкою у зв'язку із загибеллю її сина-військовослужбовця. Після нападу зловмисник зник з місця події.

Свідком злочину стала сестра потерпілої, яка й викликала поліцію.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника. Уже наступного дня його затримали. Під час затримання у чоловіка також вилучили наркотичну речовину – метадон.

Як з’ясувалося, підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Чоловіку інкримінують:

ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотиків без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

