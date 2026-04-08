11:42  08 квітня
На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП
11:15  08 квітня
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08:08  08 квітня
Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2026, 13:19

На Закарпатті мати "здала дітей" в оренду для жебракування за $1000

08 квітня 2026, 13:19
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті 32-річна жителька села Ільниця Хустського району за 1000 доларів США "здала в оренду" на два тижні двох своїх дітей – 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, дітей мали використовувати для жебракування в іншому регіоні.

Жінка самостійно шукала "покупців" через знайомих та месенджери. Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України – торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Підозрювана перебуває під вартою.

У жінки є ще одна дитина – 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав. Дітей вилучено з родини, наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, на Хмельниччині батько продав 14-річного сина за 2000 гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра прокуратура оренда Закарпаття діти мати жебрацтво
У Тернополі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка
08 квітня 2026, 10:51
Групове зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: справа знову у суді
07 квітня 2026, 15:28
На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька
07 квітня 2026, 14:24
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
ГРВІ та COVID-19: 115 тис. українців захворіли минулого тижня
08 квітня 2026, 14:40
12 тисяч "зеленими" за подорож річкою: на Буковині прикордонники піймали ухилянтів із човном
08 квітня 2026, 14:25
Квартира за $400 000, частина ЖК і елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
08 квітня 2026, 14:20
Слова підтримки: у Франківську з'явилася скринька для листів тим, хто у полоні
08 квітня 2026, 13:54
У Харкові 18-річний мотоцикліст розбився у ДТП з автобусом
08 квітня 2026, 13:47
Світ побачив слабку Америку: чому Україні час готуватися до безпеки без участі США
08 квітня 2026, 13:38
Зґвалтував 7-річну доньку знайомої: на Волині чоловіка відправили за ґрати
08 квітня 2026, 13:26
Обіцяв "непридатність" за $12 тисяч: на Черкащині викрили військового дисциплінарного батальйону
08 квітня 2026, 13:07
У Києві на дитячому майданчику знайшли тіло молодого хлопця
08 квітня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Всі блоги »