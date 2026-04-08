На Закарпатті мати "здала дітей" в оренду для жебракування за $1000

Фото: Прокуратура України

На Закарпатті 32-річна жителька села Ільниця Хустського району за 1000 доларів США "здала в оренду" на два тижні двох своїх дітей – 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, дітей мали використовувати для жебракування в іншому регіоні.

Жінка самостійно шукала "покупців" через знайомих та месенджери. Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України – торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Підозрювана перебуває під вартою.

У жінки є ще одна дитина – 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав. Дітей вилучено з родини, наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

