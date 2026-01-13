На Закарпатті оголосили підозру лікарці та матері через смерть 7-річного хлопчика

Фото: прокуратура

Правоохоронці розслідують обставини трагедії у центрі реабілітації для осіб з інвалідністю, де помер семирічний вихованець. Підозри оголосили лікарці закладу та матері дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Хлопчик народився у травні 2018 року і до квітня 2025-го жив з матір’ю на Мукачівщині. Дитина часто хворіла, потребувала особливого догляду, постійного медичного нагляду та суворої дієти. Проте мати ігнорувала поради лікарів, не забезпечувала дитині належного харчування та гігієни.

Сім’я перебувала на обліку соціальних служб. Через зловживання жінки алкоголем та нехтування обов’язками хлопчика вилучили з родини та після лікування передали до реабілітаційного центру.

З квітня по листопад 2025 року хлопчик проживав у центрі. У цей період за життя дитини відповідали посадовці установи. Медики наголошували, що життєво необхідною умовою для дитини є сувора безглютенова та безлактозна дієти.

Напередодні трагедії волонтери міжнародної організації намагалися відправити дитину на лікування за кордон через її важкий стан. Втім, 4 грудня хлопчик помер.

Слідство з'ясувало, що лікарка не звернулася за кваліфікованою допомогою вчасно, коли хлопчику вчергове стало значно гірше. На момент смерті вага 7-річної дитини становила усього 11 кілограмів.

Лікарці-педіатру оголосили підозру неналежному виконанні професійних обов’язків, а матері – у злісному невиконанні батьківських обов’язків.

Розслідування триває, поліція встановлює, чи причетні до смерті хлопчика інші працівники центру.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 30-річній жительці Кіровоградської області. Її підозрюють у невиконанні батьківських обов'язків, що призвело до смерті 12-річної доньки.