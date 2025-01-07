Фіктивна інвалідність за 6000 доларів: на Закарпатті викрили двох медиків

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Двом лікарям-офтальмологам одного з медзакладів Закарпаття оголосили підозру

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За хабарі 27-річна жінка та 25-річний чоловік обіцяли військовозобов’язаним сприяти в безперешкодному оформленні групи інвалідності по зору в органах МСЕК.

Для цього медики брали на себе вирішення питання з документами, які б засвідчили нібито проходження людиною процесу стаціонарного лікування. А в подальшому мали вплинути на "підтвердження діагнозу" органами МСЕК та одержання позитивного рішення щодо призначення групи інвалідності.

Така схема діяла протягом серпня-листопада минулого року. Відомо, що з одного чоловіка ділки отримували 6000 доларів за повний пакет таких послуг.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в кількох медзакладах області, центрі МСЕК та помешканнях фігурантів. Вилучена медична документацію, гроші та інші докази.

Нагадаємо, на Вінниччині працівник ТЦК за 16 тисяч доларів допомагав охочим уникнути мобілізації. Фігуранта затримали, коли він одержував чергову частину хабаря.