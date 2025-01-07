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07 января 2025, 05:45

Фиктивная инвалидность за 6000 долларов: на Закарпатье разоблачили двух медиков

07 января 2025, 05:45
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фото: прокуратура
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Двум врачам-офтальмологам одного из медучреждений Закарпатья объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

За взятки 27-летняя женщина и 25-летний мужчина обещали военнообязанным содействовать в беспрепятственном оформлении группы инвалидности по зрению в органах МСЭК.

Для этого медики брали на себя решение вопроса с документами, подтверждающими якобы прохождение человеком процесса стационарного лечения. А в дальнейшем должны повлиять на "подтверждение диагноза" органами МСЭК и получение положительного решения о назначении группы инвалидности.

Такая схема действовала в течение августа-ноября прошлого года. Известно, что с одного человека дельцы получали 6000 долларов за полный пакет таких услуг.

Правоохранители провели санкционированные обыски в нескольких медучреждениях области, центре МСЭК и жилье фигурантов. Изъята медицинская документация, деньги и другие доказательства.

Напомним, в Винницкой области работник ТЦК за 16 тысяч долларов помогал желающим избежать мобилизации. Фигуранта задержали, когда он получал очередную часть взятки.

Закарпатье медики взятка уклонение от мобилизации инвалидность
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