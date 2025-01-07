Фиктивная инвалидность за 6000 долларов: на Закарпатье разоблачили двух медиков
Двум врачам-офтальмологам одного из медучреждений Закарпатья объявили подозрение
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
За взятки 27-летняя женщина и 25-летний мужчина обещали военнообязанным содействовать в беспрепятственном оформлении группы инвалидности по зрению в органах МСЭК.
Для этого медики брали на себя решение вопроса с документами, подтверждающими якобы прохождение человеком процесса стационарного лечения. А в дальнейшем должны повлиять на "подтверждение диагноза" органами МСЭК и получение положительного решения о назначении группы инвалидности.
Такая схема действовала в течение августа-ноября прошлого года. Известно, что с одного человека дельцы получали 6000 долларов за полный пакет таких услуг.
Правоохранители провели санкционированные обыски в нескольких медучреждениях области, центре МСЭК и жилье фигурантов. Изъята медицинская документация, деньги и другие доказательства.
Напомним, в Винницкой области работник ТЦК за 16 тысяч долларов помогал желающим избежать мобилизации. Фигуранта задержали, когда он получал очередную часть взятки.