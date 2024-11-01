На Закарпатті п’яна водійка на смерть збила жінку

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Смертельна аварія сталася у ніч на 30 жовтня в селі Терново Тячівського району. П'яну водійку затримали, її судитимуть

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 23:00 водійка автомобіля Volkswagen збила 72-річну мешканку села Терново. Постраждала котила по узбіччю дороги велосипед. За кермом легковика була 29-річна односельчанка пенсіонерки.

"Внаслідок зіткнення потерпілу відкинуло у кювет. Від отриманих травм вона загинула на місці події", – йдеться в повідомленні.

Виявилося, що водійка авто була п’яна. Після затримання вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування.

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