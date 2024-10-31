У Львівському районі рейсовий автобус на смерть збив пішохода
Смертельна аварія сталася вчора пізно ввечері 30 жовтня на трасі поблизу села Вовчухи Львівського району. Потерпілий загинув на місці
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, водій автобуса Setra збив пішохода на автодорозі "Львів-Шегині".
"Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.
Автобусом керував 46-річний житель Київської області. Загиблим виявився 32-річний мешканець одного з сіл Яворівського району.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Раніше повідомлялося, що поблизу села Смереків Львівського району пішохода збив мікроавтобус Mercedes-Benz, а потім на смерть переїхав автомобіль Citroen C4.