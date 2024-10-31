У Львівському районі рейсовий автобус на смерть збив пішохода

Напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги над росією. Цей документ містить п’ять основних пунктів щодо того, як змусити рф припинити війну і за словами очіль...

10 жовтня 2024

Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто

Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...