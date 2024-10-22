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22 жовтня 2024, 19:57

В інтернаті на Закарпатті били вихованців та вимагали від них гроші, — омбудсмен

22 жовтня 2024, 19:57
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Порушення прав вихованців в одному з дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті виявили під час моніторингу представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу” для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук.

"Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили. У вихованців вимагали гроші для того, щоб купувати меблі у будинок-інтернат. Це підтверджено документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату", — йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначає, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора.

"Для того, щоб використати власні кошти з карток вихованці повинні були просити їх із вигаданою "заявою”. Дванадцять таких "заяв”, написаних одним почерком, виявили й для прохання використати кошти у сумі 5 100 гривень. Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються", — додав омбудсман.

Представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області направив до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи.

Виховательці одного з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини повідомили про підозру в умисному нанесенні побоїв дитині.

Закарпаття Омбудсмен інтернат Дмитро Лубінець
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