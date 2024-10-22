На Закарпатті двоє чоловіків хотіли виїхати до Словаччини за підробленими документами

фото: ДПСУ

Минулої доби на Закарпатті прикордонники виявили дві спроби перетинання держрубежу з документами, які містять ознаки підробки

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Один із чоловіків, 38-річний дніпровець, виїжджав до Словаччини легковиком. Як підставу для перетинання кордону він надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, в якому виявили ознаки підробки. Оформлення документа не відповідає встановленим вимогам, також у ньому були проставлені штампи невизначеного зразка.

Інший, 21-річний житель Сум, прямував пішки через пункт пропуску як особа, що супроводжує людину, котра потребує стороннього догляду на непрофесійній основі. Втім, під час вивчення документів, прикордонники виявили у них низку невідповідностей, які вказують на їх можливу підробку. Деякі документи також не відповідали встановленому зразку.

Обом громадянам України відмовили у пропуску через кордон. Повідомлення про використання підроблених документів направлені до Нацполіції.

Нагадаємо, 15 жовтня на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який видавав себе за 25-річну дівчину.