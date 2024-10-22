На Закарпатті викрили ділків, які переправляли ухилянтів через кордон

фото: ДПСУ

У Закарпатській області затримали членів угруповання, яке спеціалізувалось на переправленні через кордон чоловіків призовного віку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Прикордонникам вдалось встановити організатора та двох його поплічників. Усі вони жителі Рахівщини. Своїх "клієнтів" ділки намагались переправляти через українсько-румунську ділянку кордону.

Фігуратів викрили під час спроби переправити до Румунії п’ятьох чоловіків – трьох закарпатців, сумчанина та львів’янина.

Правоохоронці задокументували факт отримання переправниками 15 тисяч доларів хабаря.

Крім того, впродовж минулих вихідних, правоохоронці викрили та ліквідували ще два канали, які діяли у Хустському та Тячівському районах.

Зокрема, в селі Крива після передачі 2000 доларів затримали трьох фігурантів, які планували переправити через кордон одного жителя Закарпаття.

Ще одного організатора та двох його поплічників, які діяли в межах Хустського району, викрили після отримання ними хабаря в 7000 доларів від жителя Вінниччини, якого ті планували переправити в Румунію.

Ділкам загрожує від 7 до 9 років.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили ділків, які за 7-12 тисяч доларів "списували" чоловіків з військового обліку.