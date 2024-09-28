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28 вересня 2024, 14:20

На Львівщині директора реабілітаційного центру підозрюють у знущанні над дітьми

28 вересня 2024, 14:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Працівник реабілітаційному центру у Львівській області, можливо, вчиняв фізичне, психологічне та сексуальне насилля над дітьми. У цьому підозрюють директора установи

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Він отримав відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині.

Центр розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

Лубінець ініціював проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України. Під час перевірки зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

"Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних — "у них діагноз, вони неадекватні", що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію", – заявив Дмитро Лубінець.

Його шокувало, що впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.

Тепер представники Національної поліції України та органи прокуратури почали документувати факти порушення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Наразі всіх дітей, які надавали свідчення, перемістили із закладу. Вони перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник", – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у місті Коломия на Прикарпатті працівниця жіночого психоневрологічного інтернату побила свою підопічну.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо побиття 18-річної дівчини.

насильство реабілітація діти Львівська область центр Дмитро Лубінець
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