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22 жовтня 2024, 03:27

У всеозброєнні: іноземець намагався вивезти бойову зброю з України до Євросоюз

22 жовтня 2024, 03:27
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фото: митниця
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Громадянин Литви хотів вивезти з України без дозвільних документів арсенал вогнепальної та холодної зброї

Про це передає RegioNews із посиланням на Державну митну службу.

Вночі 21 жовтня на Закарпатті митники під час перевірки автівки виявили арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження, які перевозив 61-річний громадянин Литви без будь-яких дозвільних документів.

Серед виявленого: пістолет-кулемет, 2 магазини-спорядження до нього, 3 магазини-спорядження до пістолету ТТ-33, затворні рами зі спусковим механізмом до карабіну К-98 та пістолету SA-26, ствол до пістолету SA-26, 5 затворів до пістолетів-кулеметів SA-26 та ППС-43, 2 стволи до пістолету-кулемету ППС-43, 2 бланка ствола (довжиною 60 см), 1 бланк ствола (довжиною 38 см), металевий ніж (довжиною 27 см), кулеметна стрічка-спорядження боєприпасів до кулемету МG-42.

Вогнепальну та холодну зброю зі спорядженням виявили у багажному відділенні та салоні авто у місцях, що утруднюють доступ.

За даним фактом до правоохоронців скеровано повідомлення за ч. 1 ст. 201 (контрабанда зброї) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з України у вантажівці з бобами намагалися вивезти 47 бивнів моржів.

вивезення митниця кордон Євросоюз зброя Закарпаття
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