Втеча за 21 тисячу доларів: викрита чергова схема для ухилянтів
Прикордонники та поліцейські викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Троє чоловіків хотіли незаконно втекти до Угорщини. Вони домовилися з організатором каналу щодо перетину кордону.
"Технічні” моменти "операції” брав на себе пособник, також місцевий житель. Усього перехід держрубежу коштував 21500 доларів”, – зазначили у ДПСУ.
Правоохоронці зупинили транспортування "клієнтів” до кордону.
Організаторам незаконного переправлення оголосили підозру та помістили до ізолятора. Інших чоловіків притягнули до адмінвідповідальності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі ухилянти платили у крамниці за товар, який потім передавали співробітнику ТЦК. Співробітник військкомату вигадав власну корупційну схему, щоб залишатися непоміченим. Свої послуги він оцінював у 20-40 тисяч гривень.