Втеча за 21 тисячу доларів: викрита чергова схема для ухилянтів

фото: ДПСУ

Прикордонники та поліцейські викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Троє чоловіків хотіли незаконно втекти до Угорщини. Вони домовилися з організатором каналу щодо перетину кордону.

"Технічні” моменти "операції” брав на себе пособник, також місцевий житель. Усього перехід держрубежу коштував 21500 доларів”, – зазначили у ДПСУ.

Правоохоронці зупинили транспортування "клієнтів” до кордону.

Організаторам незаконного переправлення оголосили підозру та помістили до ізолятора. Інших чоловіків притягнули до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі ухилянти платили у крамниці за товар, який потім передавали співробітнику ТЦК. Співробітник військкомату вигадав власну корупційну схему, щоб залишатися непоміченим. Свої послуги він оцінював у 20-40 тисяч гривень.