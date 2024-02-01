СБУ викрила п'ятьох учасників схеми з нелегальним пальним, яку організував кум Медведчука

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Служба безпеки спільно з БЕБ викрили п’ятьох учасників масштабної схеми незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета

Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ в Закарпатській області, передає RegioNews.

В СБУ зазначили, що депутат облради є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ "переписав" НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

В СБУ нагадали, що правоохоронці викрили схему у жовтні минулого року. Тоді, під час обшуків на підпільному НПЗ, було виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж палива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в м. Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.

Учасники злочинної групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

У межах кримінального провадження, правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства та чотирьом його спільникам за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з детективами територіального підрозділу БЕБ та Управлінням стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті.