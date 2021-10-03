На Закарпатті чоловік "обчищав" біткойн-гаманці - поліція

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На Закарпатті співробітники поліції розшукали чоловіка, який привласнював паролі від особистих поштових скриньок та забирав їх біткоіни

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області

За даними поліції 30-річний виноградівець, використовуючи спеціальні програми, зламував паролі до особистих поштових скриньок громадян.

Після отримання доступу до їх персональних даних, чоловік шукав серед листів інформацію про співпрацю з криптобіржами. Потім намагався привласнити чужі кошти у криптовалюті

"Поліція Закарпаття встановила, що кількість потерпілих від його незаконної діяльності може сягати близько 150 осіб лише на території нашої області. Наразі встановлюються їх особи та суми незаконно привласнених коштів у криптовалюті", - зазначаєтсья у повідомленні.

Правоохоронці за ухвалою суду провели обшук в помешканні фігуранта справи. У нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та три жорсткі диски, що використовувалися у незаконних цілях. Експертиза дозволить поліції визначити масштаби шкоди від такої діяльності виноградівця.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, тобто несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Досудове розслідування триває.