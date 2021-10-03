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03 октября 2021, 15:31 140

На Закарпатье мужчина "обчищал" биткоин-кошельки - полиция

03 октября 2021, 15:31 140
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из открытых источников
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На Закарпатье сотрудники полиции разыскали мужчину, который присваивал пароли от личных почтовых ящиков и забирал их біткоіни

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области

По данным полиции 30-летний виноградовец, используя специальные программы, взламывал пароли к личным почтовым ящикам граждан.

После получения доступа к их персональным данным, мужчина искал среди писем информацию о сотрудничестве с криптобиржами. Потом пытался присвоить чужие средства в криптовалюте

"Полиция Закарпатья установила, что количество пострадавших от его незаконной деятельности может достигать около 150 человек только на территории нашей области. Сейчас устанавливаются их личности и суммы незаконно присвоенных средств в криптовалюте", - отмечается в сообщении.

Правоохранители по постановлению суда провели обыск в помещении фигуранта дела. У него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и три жестких диска, которые использовались в незаконных целях. Экспертиза позволит полиции определить масштабы ущерба от такой деятельности виноградівця.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, то есть несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Досудебное расследование продолжается.

Закарпатье биткоин жертва полиция

 
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