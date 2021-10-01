У Мукачеві загасили колишній завод

ДСНС

У Мукачеві ліквідували пожежу на території колишнього заводу "Мукачівприлад"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

Зазначається, що 1 жовтня об 11:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території колишнього заводу "Мукачівприлад" на вул. Миру в Мукачеві. Загорання виникло в будівлі, яка не експлуатується.

До гасіння залучались 9 одиниць техніки та 39 рятувальників з пожежно-рятувальних частин Мукачева, смт Середнє Ужгородського району та добровільної пожежної команди с. Дерцен. Пожежу локалізовано о 14:00 на площі 1200 кв.м. О 17:20 - ліквідовано.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа у гуртожитку педагогічного коледжу.