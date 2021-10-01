У Мукачеві загасили колишній завод
У Мукачеві ліквідували пожежу на території колишнього заводу "Мукачівприлад"
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС
Зазначається, що 1 жовтня об 11:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території колишнього заводу "Мукачівприлад" на вул. Миру в Мукачеві. Загорання виникло в будівлі, яка не експлуатується.
До гасіння залучались 9 одиниць техніки та 39 рятувальників з пожежно-рятувальних частин Мукачева, смт Середнє Ужгородського району та добровільної пожежної команди с. Дерцен. Пожежу локалізовано о 14:00 на площі 1200 кв.м. О 17:20 - ліквідовано.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа у гуртожитку педагогічного коледжу.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі