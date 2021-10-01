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01 октября 2021, 21:05 61

В Мукачево потушили бывший завод

01 октября 2021, 21:05 61
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ГСЧС
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В Мукачево ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

Отмечается, что 1 октября в 11:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории бывшего завода "Мукачевприбор" на ул. Мира в Мукачево. Возгорание возникло в здании, которое не эксплуатируется.

К тушению привлекались 9 единиц техники и 39 спасателей из пожарно-спасательных частей Мукачево, пгт Среднее Ужгородского района и добровольной пожарной команды с. Дерцен. Пожар локализован в 14:00 на площади 1200 кв. м. В 17: 20 - ликвидирован.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла пожар в общежитии педагогического колледжа.

Украина ГСЧС пожар Мукачево спасатели

 
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