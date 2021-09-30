У Мукачеві вакциновані від COVID-19 можуть виграти машину

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У Мукачеві вакциновані від COVID-19 можуть виграти автомобіль, велосипед, самокат або телевізор

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мукачівської міської ради.

Зазначається, що на призи за вакцинацію виділено 1,2 мільйона гривень.

Призовий фонд акції автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.

Зазначається, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, що в одній з громад на Закарпатті вакциновані від COVID-19 можуть виграти до 30 тисяч гривень. До цього призи за вакцинацію вручали у різних містах України. Зокрема, у Києві за щеплення від COVID-19 можна було отримати квиток на матч футбольного клубу "Шахтар".