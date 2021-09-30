В Мукачево вакцинированые от COVID-19 могут выиграть машину

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В Мукачево вакцинированные от COVID-19 могут выиграть автомобиль, велосипед, самокат или телевизор

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

Отмечается, что на призы за вакцинацию выделено 1,2 миллиона гривень.

Призовой фонд акции автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров.

Отмечается, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.

Напомним, что в одной из общин на Закарпатье вакцинированные от COVID-19 могут выиграть до 30 000 гривен. К этому призы за вакцинацию вручали в разных городах Украины. В частности, в Киеве прививки от COVID-19 можно было получить билет на матч футбольного клуба "Шахтер".