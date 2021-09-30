08:46  30 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 11 757 случаев заражения
15:59  30 сентября
В ОАСК жалуются, что не имеют денег на зарплаты
12:31  30 сентября
Оккупанты на Донбассе снова убили нашего воина
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2021, 13:19 186

В Мукачево вакцинированые от COVID-19 могут выиграть машину

30 сентября 2021, 13:19 186
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Мукачево вакцинированные от COVID-19 могут выиграть автомобиль, велосипед, самокат или телевизор

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

Отмечается, что на призы за вакцинацию выделено 1,2 миллиона гривень.

Призовой фонд акции автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров.

Отмечается, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.

Напомним, что в одной из общин на Закарпатье вакцинированные от COVID-19 могут выиграть до 30 000 гривен. К этому призы за вакцинацию вручали в разных городах Украины. В частности, в Киеве прививки от COVID-19 можно было получить билет на матч футбольного клуба "Шахтер".

COVID-19 вакцинация авто электросамокаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua