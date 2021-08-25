В Одесі дитина впала на скульптуру й отримала сильні опіки

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В Одесі дитина впала на скульптурну композицію і сильно обпеклася

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення мами хлопчика у Facebook.

Жінка розповіла, що її син з бабусею відпочивали в міському саду поруч з металевою скульптурною композицією "Одеський час".

"Моя дитина вирвала руку з бабусиної і оступилася, впавши на коліна. У результаті - опіки на всіх чотирьох кінцівках другого ступеня. Довелося викликати "швидку", - написала жінка.

Вона додала, що лікарі приїхали швидко і надали дитині необхідну допомогу. За її словами, металевий пам'ятник на сонці в спекотну погоду дуже сильно нагрівся.

Нагадаємо, на Запоріжжі новонароджена дитина отримала опіки через халатність медперсоналу.