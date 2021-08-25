В Одесі дитина впала на скульптуру й отримала сильні опіки
В Одесі дитина впала на скульптурну композицію і сильно обпеклася
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення мами хлопчика у Facebook.
Жінка розповіла, що її син з бабусею відпочивали в міському саду поруч з металевою скульптурною композицією "Одеський час".
"Моя дитина вирвала руку з бабусиної і оступилася, впавши на коліна. У результаті - опіки на всіх чотирьох кінцівках другого ступеня. Довелося викликати "швидку", - написала жінка.
Вона додала, що лікарі приїхали швидко і надали дитині необхідну допомогу. За її словами, металевий пам'ятник на сонці в спекотну погоду дуже сильно нагрівся.
Нагадаємо, на Запоріжжі новонароджена дитина отримала опіки через халатність медперсоналу.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА