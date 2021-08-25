08:44  25 серпня
COVID в Україні: за добу виявили понад 700 випадків зараження
09:49  25 серпня
На Львівщині зросла динаміка COVID-госпіталізацій
08:09  25 серпня
У День незалежності від обстрілів загинув український військовий, ще двоє - травмовані
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2021, 10:54 1262

В Одесі дитина впала на скульптуру й отримала сильні опіки

25 серпня 2021, 10:54 1262
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Одесі дитина впала на скульптурну композицію і сильно обпеклася

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення мами хлопчика у Facebook.

Жінка розповіла, що її син з бабусею відпочивали в міському саду поруч з металевою скульптурною композицією "Одеський час".

"Моя дитина вирвала руку з бабусиної і оступилася, впавши на коліна. У результаті - опіки на всіх чотирьох кінцівках другого ступеня. Довелося викликати "швидку", - написала жінка.

Вона додала, що лікарі приїхали швидко і надали дитині необхідну допомогу. За її словами, металевий пам'ятник на сонці в спекотну погоду дуже сильно нагрівся.

Нагадаємо, на Запоріжжі новонароджена дитина отримала опіки через халатність медперсоналу.

Україна Одеса лікарня Опік

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua