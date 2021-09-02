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02 вересня 2021, 14:59 1569

На Закарпатті жінка задушила немовля

02 вересня 2021, 14:59 1569
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Фото з відкритих джерел
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На Закарпатті жінка задушила тримісячне немовля

Про це пише RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.

Трагедія сталась в селі Ільниця Хустського району.

У справі відкрили кримінальне провадження за статтею 119 ККУ (вбивство через необережність). Наразі у поліції встановлюють усі обставини події і не розголошують деталей справи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у місті Бердянськ Запорізької області з вікна 4 поверху випала 2-річна дівчинка.

Україна кримінал кримінальна справа Закарпаття дитина

 
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