На Закарпатті жінка задушила немовля
На Закарпатті жінка задушила тримісячне немовля
Про це пише RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.
Трагедія сталась в селі Ільниця Хустського району.
У справі відкрили кримінальне провадження за статтею 119 ККУ (вбивство через необережність). Наразі у поліції встановлюють усі обставини події і не розголошують деталей справи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у місті Бердянськ Запорізької області з вікна 4 поверху випала 2-річна дівчинка.
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