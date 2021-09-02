На Закарпатье женщина задушила младенца

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Трагедия произошла в селе Ильница Хустского района.

По делу открыли уголовное производство по статье 119 УК (убийство по неосторожности). Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и не разглашают деталей дела.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в городе Бердянск Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка.