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02 сентября 2021, 14:59 1569

На Закарпатье женщина задушила младенца

02 сентября 2021, 14:59 1569
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Фото из открытых источников
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На Закарпатье женщина задушила трехмесячного младенца

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Трагедия произошла в селе Ильница Хустского района.

По делу открыли уголовное производство по статье 119 УК (убийство по неосторожности). Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и не разглашают деталей дела.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в городе Бердянск Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка.

Украина криминал криминальное дело Закарпатье ребенок

 
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