На Закарпатье женщина задушила младенца
На Закарпатье женщина задушила трехмесячного младенца
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.
Трагедия произошла в селе Ильница Хустского района.
По делу открыли уголовное производство по статье 119 УК (убийство по неосторожности). Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и не разглашают деталей дела.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в городе Бердянск Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка.
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