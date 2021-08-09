На Запоріжжі дитина випала з вікна
У місті Бердянськ Запорізької області з вікна 4 поверху випала 2-річна дівчинка
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції області, подія сталася у багатоквартирному будинку на вулиці Правди.
Правоохоронцям 46-річна мати пояснила, коли вона відволіклась на декілька хвилин, її дочка залізла на підвіконня, сперлась на москитну сітку, яка не витримала натиску, в результаті чого дитина випала з вікна 4 поверху.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ("Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок") ККУ.
Стан дитини залишається важким, вона перебуває в реанімаційному відділенні лікарні Запоріжжя.
Нагадаємо, днями у Черкасах малолітня дитина випала з вікна третього поверху житлового будинку в той час, як її мати поралася на кухні.