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09 серпня 2021, 11:59 6

На Запоріжжі дитина випала з вікна

09 серпня 2021, 11:59 6
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Рixabay
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У місті Бердянськ Запорізької області з вікна 4 поверху випала 2-річна дівчинка

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції області, подія сталася у багатоквартирному будинку на вулиці Правди.

Правоохоронцям 46-річна мати пояснила, коли вона відволіклась на декілька хвилин, її дочка залізла на підвіконня, сперлась на москитну сітку, яка не витримала натиску, в результаті чого дитина випала з вікна 4 поверху.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ("Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок") ККУ.

Стан дитини залишається важким, вона перебуває в реанімаційному відділенні лікарні Запоріжжя.

Нагадаємо, днями у Черкасах малолітня дитина випала з вікна третього поверху житлового будинку в той час, як її мати поралася на кухні.

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