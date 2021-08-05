На Закарпатті спіймали лікаря, який торгував фейковими COVID-довідками

Фото з відкритих джерел

На Закарпатті Служба безпеки викрила торгівлю фейковими довідками про результати ПЛР-тестів на COVID-19. Відповідною схемою займався лікар

Про це повідомив пресцентр СБУ, пише RegioNews.

За інформацією правоохоронців, щоб отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус подорожувальникам, не потрібно було проходити лабораторні дослідження. Достатньо було сплатити вартість "послуги".

Відомо, що протиправна схема діяла від початку року. Медик "завіряв" довідки фальшивими печатками та продавав їх у лікарні та в орендованому приміщенні.

Так, щодня він збував до 10 підробок. Вартість однієї коливалася залежно від терміновості та сягала 1 тисячі гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.