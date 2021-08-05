На Закарпатье поймали врача, который торговал фейковыми COVID-справками

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На Закарпатье Служба безопасности разоблачила торговлю фейковыми справками о результатах ПЦР-тестов на COVID-19. Соответствующей схемой занимался врач

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, пишет RegioNews.

По информации правоохранителей, чтобы получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, путешественникам не нужно было проходить лабораторные исследования. Достаточно было оплатить стоимость "услуги".

Известно, что противоправная схема действовала с начала года. Медик "заверял" справки фальшивыми печатями и продавал их в больнице и в арендованном помещении.

Так, ежедневно он сбывал до 10 подделок. Стоимость одной колебалась в зависимости от срочности и достигала 1 тысячи гривен.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.