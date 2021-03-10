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10 березня 2021, 12:44 92

На Закарпатті розповіли про причини повільної вакцинації

10 березня 2021, 12:44 92
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В області працює лише одна мобільна бригада
В області працює лише одна мобільна бригада
Фото: з відкритих джерел
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Від початку вакцинації на Закарпатті зробили лише 444 щеплення - це майже антилідер у рейтингу областей за кількістю щеплень. За словами регіонального координатора вакцинації на Закарпатті Вікторії Тимчик, це сталося насамперед через те, що вакцинацію в області проводить одна мобільна бригада.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

За словами Тимчик, вакцинація з мобільними бригадами - дещо новий метод роботи, тому мобільні бригади повинні пройти навчання та отримати сертифікати.

Наразі лише одна бригада пройшла навчання по роботі з вакциною AstraZeneca. Сьогодні закінчують навчання ще чотири бригади, через два дні - ще чотири. Тобто до кінця тижня на Закарпатті будуть працювати 9 мобільних бригад. Відповідно, ми охопимо вакцинацією більшу кількість закладів", - зазначила вона.

Кожна бригада може вдень виконати до 100 щеплень. Так, за 9 березня на Закарпатті здійснили 90 щеплень - на думку Тимчик, цей результат "дуже тішить". Коли запрацюють дев'ять бригад, це дозволить збільшити кількість щеплень за день, а також швидше завершити введення першої дози, вважає вона.

Нагадаємо, в лікарні на Буковині відмовилися щепитися від ковіду 95% медиків.

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