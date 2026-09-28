Сеул вимагає вибачень від Києва через полонених із КНДР

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Адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень та вибачень через розголошення інформації про передачу Сеулу північнокорейських військовополонених, які брали участь у війні на боці Росії

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

У південнокорейській адміністрації заявили, що між Києвом і Сеулом існувала домовленість про конфіденційність щодо цього питання.

Там наголосили, що подальше заперечення Україною існування такої домовленості є неправдивим і, на думку південнокорейської сторони, підірвало довіру між двома урядами.

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Володимира Зеленського за розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї. За його словами, це дуже чутливе питання, яке може вплинути на дипломатію, національну безпеку та безпекову ситуацію на Корейському півострові.