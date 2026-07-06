У Рівному судитимуть волинянку, яка ошукала 91-річну пенсіонерку
У Рівному перед судом постане жителька Волинської області, яку обвинувачують у шахрайстві щодо 91-річної пенсіонерки
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах.
Попри те, що обвинувачена повністю відшкодувала завдані збитки та щиро розкаялася, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Обставини злочину та дату початку судового розгляду наразі не повідомляють.
Нагадаємо,що у Києві до 5 років позбавлення волі засуджено колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА, яка незаконно нарахувала собі 2 млн грн.
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