Батьків в Україні можуть не пускати до школи: юристка пояснила, як це працює насправді

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В Україні під час воєнного стану запроваджено багато правил. Експертка пояснила, які діють норми для батьків школярів

Про це повідомляє ОО "Захист держави", передає RegioNews.

Чимало українців задаються питанням про те, чи правдою є те, що батьків більше не можуть вільно пускати до школи. Юристка Черкаського обласного осередку ГО "Захист держави" пояснила, що дійсно під час воєнного стану запроваджено нові правила доступу до закладів освіти, спрямовані на посилення безпеки дітей та працівників.

У відео фахівчиня пояснила, як це працює: чи будуть когось перевіряти метелодетектором, чи пускатимуть батьків лише за погодженням, чи законно збирати кошти на охорону школи.

Як звернутись до ГО "Захист держави" у Черкасах:

м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 (на розі з вул. Гоголя);

+380 (66) 004 13 90.

Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.