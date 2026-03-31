31 березня 2026, 11:17

У Києві викрили агентурну мережу РФ, яка планувала вбивства військових та волонтерів

31 березня 2026, 11:17
Фото: Прокуратура України
У Києві викрили агентурну мережу російської розвідки, яка готувала замовні вбивства українських військових і відомих громадських діячів. Її учасників затримали просто перед вчиненням злочину

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, координацію здійснював кадровий співробітник ГРУ РФ, який визначав цілі, розподіляв ролі та керував підготовкою.

До виконання залучили чотирьох осіб:

  • керівника охоронної фірми,
  • правоохоронця,
  • колишнього засудженого,
  • жінку, яка забезпечувала перевезення.

Група діяла за чітким планом: один виконавець мав вчиняти вбивства, інші – відповідали за транспорт, логістику та прикриття. Ще один учасник отримував дані з закритих баз і передавав їх представникам РФ.

Для пересування використовували автомобілі з проблисковими маячками під виглядом охорони, щоб безперешкодно залишати місце злочину. Зброю та боєприпаси брали зі схронів у Київській та Черкаській областях. Планували також вбивства із застосуванням вибухівки, яку мали закладати під автомобілі.

Групу затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві. Під час обшуків вилучено зброю, телефони, сім-картки та інші докази.

Учасникам повідомлено про підозру за статтями про державну зраду, замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, а також несанкціоновані дії з інформацією.

Дії організаторів, які перебувають на території РФ, додатково кваліфіковано як замах на диверсію.

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки зірвала нову спробу росіян здійснити серію замовних убивств в Україні. Слідство встановило, що фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах, серед яких – радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко.

