До $18 тисяч за "квиток" за кордон: в Україні ліквідували чергові схеми для ухилянтів

Правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За суми від 12 до 18 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, на Харківщині "на гарячому" затримали 57-річного ділка, який торгував фіктивними висновками ВЛК про непридатність до служби за станом здоров’я. Фігурант обіцяв своїм клієнтам вплинути на знайомих членів комісії для оформлення підробки з подальшим зняттям з військового обліку.

У Львівській області викрили лікаря місцевого центру швидкої допомоги, який продавав ухилянтам фальшиві довідки про інвалідність. Для реалізації оборудки медпрацівник залучав знайомих членів з експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Також у Львові затримали двох мешканців регіону, які за гроші намагалися організувати канал нелегального вивозу ухилянтів до Євросоюзу в багажному відсіку вантажівки.

На Хмельниччині підозру отримали двоє фігурантів, які організували "трансфер" ухилянтів до західного кордону.

До "пакета послуг" також входив інструктаж щодо шляху втечі до сусідньої країни, дистанційний супровід під час пішого перетину лісових масивів та за потреби забезпечували човнами, драбинами або іншими засобами для незаконно перетину кордону.

Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Львівщині депутат заробляв на військовозобов’язаних чоловіках, обіцяючи їм вплив на ТЦК за матеріальну винагороду.

