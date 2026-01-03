Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко

В столице Венесуэлы зафиксировали перебои в авиасообщении на фоне сообщений о возможной военной активности

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В столице Венесуэлы Каракасе зафиксировали резкую активность в воздушном пространстве, что повлекло за собой перебои в работе гражданской авиации. В частности, в городе было отменено не менее шести авиарейсов.

По словам народного депутата, над Каракасом наблюдается значительное количество американских вертолетов. Он предположил, что это может свидетельствовать о силовых действиях США вблизи или на территории столицы Венесуэлы, однако независимые подтверждения этой информации пока не обнародованы.

Комментируя возможные последствия событий, Гончаренко обратил внимание на стратегическое значение Венесуэлы как страны с одними из самых больших в мире запасов нефти. По его оценке, потенциальная смена политического режима могла бы повлиять на глобальный энергетический рынок и баланс сил, в том числе механизмы формирования мировых цен на нефть.

Ранее сообщалось, Болгария оказалась в критической ситуации – в стране остались запасы бензина всего на 35 дней, а дизельного горючего на 50 дней из-за санкций США против "Лукойла" и "Роснефти", которым принадлежит крупнейший НПЗ в Бургасе и значительная часть нефтяной инфраструктуры страны.