09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
UA | RU
UA | RU
03 января 2026, 08:58

Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно

03 января 2026, 08:58
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
Читайте також
українською мовою

В столице Венесуэлы зафиксировали перебои в авиасообщении на фоне сообщений о возможной военной активности

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В столице Венесуэлы Каракасе зафиксировали резкую активность в воздушном пространстве, что повлекло за собой перебои в работе гражданской авиации. В частности, в городе было отменено не менее шести авиарейсов.

По словам народного депутата, над Каракасом наблюдается значительное количество американских вертолетов. Он предположил, что это может свидетельствовать о силовых действиях США вблизи или на территории столицы Венесуэлы, однако независимые подтверждения этой информации пока не обнародованы.

Комментируя возможные последствия событий, Гончаренко обратил внимание на стратегическое значение Венесуэлы как страны с одними из самых больших в мире запасов нефти. По его оценке, потенциальная смена политического режима могла бы повлиять на глобальный энергетический рынок и баланс сил, в том числе механизмы формирования мировых цен на нефть.

Ранее сообщалось, Болгария оказалась в критической ситуации – в стране остались запасы бензина всего на 35 дней, а дизельного горючего на 50 дней из-за санкций США против "Лукойла" и "Роснефти", которым принадлежит крупнейший НПЗ в Бургасе и значительная часть нефтяной инфраструктуры страны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США авиарейсы УДАР военная авиация Венесуэла
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
США готовы разместить свои войска в Украине
30 декабря 2025, 20:41
Встреча Зеленского и Трампа: вопрос Донбасса пока не решен
29 декабря 2025, 01:20
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
В Киев прибыли международные советники по вопросам безопасности
03 января 2026, 11:45
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 11:15
Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
03 января 2026, 11:00
Более 6 млрд долларов направило Минобороны для развития украинского ОПК в 2025 году
03 января 2026, 10:40
В Киеве 32-летний мужчина угнал автобус, на котором стал виновником ДТП
03 января 2026, 10:20
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
03 января 2026, 09:17
Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая
02 января 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »