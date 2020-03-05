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05 березня 2020, 11:09 3

Коронавірус на лайнері: тепер біля берегів США корабель відправили на карантин

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05 березня 2020, 11:09 3
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Біля берегів Каліфорнії через коронавірус ізолювали круїзний лайнер Grand Princess, який виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс в суботу, 7 березня
Фото: businessinsider.com
Біля берегів Каліфорнії через коронавірус ізолювали круїзний лайнер Grand Princess, який виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс в суботу, 7 березня

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на видання San Francisco Chronicle.

За даними видання, у двох колишніх пасажирів, які перебували на судні з 11 по 21 лютого під час круїзу в Мексику, виявили коронавірусну інфекцію. Один із заражених, 71-річний житель передмістя Сакраменто, помер.

Як зазначається, зараз на борту знаходяться 62 пасажири, які також були на борту під час лютневої поїздки в Мексику. Влада вважає, що вони могли зазнати впливу вірусу і поширити недугу серед інших людей. Зараз у 20 осіб на борту є симптоми грипу. На судно планують доставити не менше 200 тестів на коронавірус.

Нагадаємо, 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантині через спалах коронавірусу, евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу. Члени екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почали залишати судно ще 27 лютого. У ніч на 2 березня з Diamond Princess зійшли на берег останні 130 осіб.

Всього на борту Diamond Princess перебували 24 громадян України. Від евакуації в Україну вони відмовилися і вирішили, що після карантину залишаться на Diamond Princess.


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