Коронавірус на лайнері: тепер біля берегів США корабель відправили на карантин
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на видання San Francisco Chronicle.
За даними видання, у двох колишніх пасажирів, які перебували на судні з 11 по 21 лютого під час круїзу в Мексику, виявили коронавірусну інфекцію. Один із заражених, 71-річний житель передмістя Сакраменто, помер.
Як зазначається, зараз на борту знаходяться 62 пасажири, які також були на борту під час лютневої поїздки в Мексику. Влада вважає, що вони могли зазнати впливу вірусу і поширити недугу серед інших людей. Зараз у 20 осіб на борту є симптоми грипу. На судно планують доставити не менше 200 тестів на коронавірус.
Нагадаємо, 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантині через спалах коронавірусу, евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу. Члени екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почали залишати судно ще 27 лютого. У ніч на 2 березня з Diamond Princess зійшли на берег останні 130 осіб.
Всього на борту Diamond Princess перебували 24 громадян України. Від евакуації в Україну вони відмовилися і вирішили, що після карантину залишаться на Diamond Princess.
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