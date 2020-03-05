Коронавирус на лайнере: теперь у берегов США корабль отправили на карантин
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на издание San Francisco Chronicle.
По данным издания, у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.
Как отмечается, сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус.
Напомним, 2 марта с круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа. Члены экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, начали покидать судно еще 27 февраля. В ночь на 2 марта с Diamond Princess сошли на берег последние 130 человек.
Всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. От эвакуации в Украину они отказались и решили, что после карантина останутся на Diamond Princess.
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