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08 жовтня 2026, 16:56

До $8 тисяч за інвалідність: на Волині судитимуть учасників організованої схеми

08 жовтня 2026, 16:56
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Фото: Нацполіція
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На Волині поліцейські скерували до суду обвинувальні акти щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які, за даними слідства, за гроші допомагали оформлювати фіктивну інвалідність

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Загалом на незаконній схемі фігуранти заробили майже 800 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, схему організували підприємиця та колишній військовослужбовець. До протиправної діяльності вони залучили медичну сестру однієї з лікарень.

Учасники групи, за даними слідства, створювали для "клієнтів" необхідні історії хвороби, виготовляли фіктивні медичні документи, організовували псевдолікування та вносили недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров’я.

Надалі людей направляли до підконтрольних лікарів та профільних медичних закладів. Там вони мали отримати необхідні медичні висновки та безпідставно встановити групу інвалідності.

Вартість таких "послуг" становила від 1000 до 8000 доларів залежно від конкретної ситуації.

Поліцейські зазначають, що загалом учасники організованої групи незаконно отримали майже 800 тисяч гривень.

Обвинувальні акти щодо трьох фігурантів уже скерували до суду. Їм інкримінують зловживання впливом, вчинене у складі організованої злочинної групи, а також підкуп працівника підприємства, установи чи організації — ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 та ч. 2 ст. 354 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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