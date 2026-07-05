Ворог атакував Богодухів на Харківщині: є загиблі та поранені,
Росіяни 5 липня атакували місто Богодухів Харківської області безпілотниками. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Постраждала — 26-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Також унаслідок атаки пошкоджені супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі.
На місці влучання працюють усі екстрені служби. Правоохоронці та рятувальники документують наслідки російського удару.
Нагадаємо,що у суботу, 4 липня, близько 16:00 російські війська завдали удару по середмістю Краматорська на Донеччині.
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