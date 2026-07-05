Обстріли Херсонщини: ворог поранив 10 людей, четверо з них – поліцейські
У Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала 65-річна місцева жителька. Жінка самостійно звернулася до лікарні, в неї діагностували струс головного мозку та госпіталізували
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
Пізніше посеред дня російські військові здійснили танковий обстріл населеного пункту, під час якого пошкодили службовий автомобіль поліції. Четверо поліцейських отримали контузії.
У Херсоні FPV-дрон атакував житловий квартал.
Внаслідок вибуху пошкоджено два багатоквартирні будинки, а 29-річний чоловік дістав осколкові поранення спини.
Постраждалого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що росіяни 5 липня атакували місто Богодухів Харківської області безпілотниками. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.